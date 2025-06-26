На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили ділків, які займалися незаконним переправленням через кордон. Нелегали хлібним фургоном добиралися до прикордоння, а потім мали перепливати Тису.
Про це повідомили у ДПСУ.
Організували схему подружжя з села Луг та їхній спільник – житель села Косівська Поляна. За задумом ділків, чоловіків призовного віку під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.
Зловмисників заскочили на гарячому, коли ті саме намагалися переправити в Румунію 24-річного львів'янина. Свої послуги ділки оцінили у 5 тисяч доларів США.
Усіх трьох організаторів затримали в порядку ст.208 КПК України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
- На Закарпатті викрили схему перевезення чоловіків у Румунію під виглядом худоби.