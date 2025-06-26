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На Закарпатті чоловіки хлібним фургоном їхали до прикордоння, а потім мали перепливати Тису

За такі "послуги" організатори хотіли 5000 доларів. 

На Закарпатті чоловіки хлібним фургоном їхали до прикордоння, а потім мали перепливати Тису
На Закарпатті викрили схему незаконного виїзду чоловіків
Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили ділків, які займалися незаконним переправленням через кордон. Нелегали хлібним фургоном добиралися до прикордоння, а потім мали перепливати Тису.

Про це повідомили у ДПСУ. 

Організували схему подружжя з села Луг та їхній спільник – житель села Косівська Поляна. За задумом ділків, чоловіків призовного віку під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.

Транспорт, яким перевозили чоловіків
Фото: ДСПУ
Транспорт, яким перевозили чоловіків

Зловмисників заскочили на гарячому, коли ті саме намагалися переправити в Румунію 24-річного львів'янина. Свої послуги ділки оцінили у 5 тисяч доларів США.

Усіх трьох організаторів затримали в порядку ст.208 КПК України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

  • На Закарпатті викрили схему перевезення чоловіків у Румунію під виглядом худоби.
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