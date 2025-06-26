За такі "послуги" організатори хотіли 5000 доларів.

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили ділків, які займалися незаконним переправленням через кордон. Нелегали хлібним фургоном добиралися до прикордоння, а потім мали перепливати Тису.

Про це повідомили у ДПСУ.

Організували схему подружжя з села Луг та їхній спільник – житель села Косівська Поляна. За задумом ділків, чоловіків призовного віку під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису.

Фото: ДСПУ Транспорт, яким перевозили чоловіків

Зловмисників заскочили на гарячому, коли ті саме намагалися переправити в Румунію 24-річного львів'янина. Свої послуги ділки оцінили у 5 тисяч доларів США.

Усіх трьох організаторів затримали в порядку ст.208 КПК України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).