Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція затримали 19-річного мешканця Київщини, який працював на спецслужби РФ і планував теракти у північних регіонах України.

За даними слідства, одним із його завдань була ліквідація військового Нацгвардії у Києві. Для цього агент заманив військового на «побачення» через чат знайомств, а біля місця зустрічі заклав вибухівку у скутер. Вибух пролунав дистанційно, однак ніхто не постраждав.

Після невдалого замаху зловмисник поїхав до Прилук, де мав виконати нові завдання – підпал військового авто та підготовку ще одного теракту. Його затримали «на гарячому» після підпалу.

Під час обшуку у нього знайшли компоненти вибухівки та телефон з доказами співпраці з ворогом. Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (теракт). Загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала 16-річного мешканця Дніпра за підозрою в наведенні російських ракет. Слідство встановило, що підлітка завербували, коли фігурант шукав заробіток у Телеграм-каналах.