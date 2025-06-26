Росіяни завдали по Запорізькій області 430 ударів

Надійшло 20 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об'єктів інфраструктури.

136 артобстрілів прийшлися по території Степногірська, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

13 обстрілів з РСЗВ накрили Запоріжжя, Щербаки, Новоандріївку та Чарівне.

Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, ворог наніс 5 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Щербаках та Малих Щербаках.

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