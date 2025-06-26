Росіяни завдали по Запорізькій області 430 ударів

Упродовж доби окупанти завдали 430 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.
Як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, ворог наніс 5 авіаційних ударів по Приморському, Гуляйполю, Щербаках та Малих Щербаках.
276 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Мар'ївку, Приморське, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
13 обстрілів з РСЗВ накрили Запоріжжя, Щербаки, Новоандріївку та Чарівне.
136 артобстрілів прийшлися по території Степногірська, Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 20 повідомлень про руйнування будинків, квартир та об'єктів інфраструктури.
- 25 червня майже 900 абонентів були знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.