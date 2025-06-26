На Львівщині поліцейське авто з увімкненими проблисковими маячками збило підлітка, який перебігав дорогу по пішохідному переходу. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Інцидент стався 25 червня близько 18:34 на автодорозі «Київ – Чоп» поблизу зупинки села Красів, що на Львівщині.

За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода – сімнадцятирічного хлопця.

Через ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Загрози життю постраждалого немає. Його госпіталізовано до львівської дитячої лікарні «Охматдит», де тривають обстеження.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту службовою особою).

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Призначено низку слідчих дій, зокрема допити свідків, експертизи та огляд місця події.