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На Львівщині поліцейське авто збило підлітка на пішохідному переході. ДБР відкрило кримінальне провадження

Інцидент стався на автодорозі «Київ – Чоп» поблизу зупинки села Красів.

На Львівщині поліцейське авто збило підлітка на пішохідному переході. ДБР відкрило кримінальне провадження
Фото: ДБР

На Львівщині поліцейське авто з увімкненими проблисковими маячками збило підлітка, який перебігав дорогу по пішохідному переходу. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.

Інцидент стався 25 червня близько 18:34 на автодорозі «Київ – Чоп» поблизу зупинки села Красів, що на Львівщині. 

За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода – сімнадцятирічного хлопця.

Через ДТП підліток отримав тілесні ушкодження. Загрози життю постраждалого немає. Його госпіталізовано до львівської дитячої лікарні «Охматдит», де тривають обстеження.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту службовою особою).

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Призначено низку слідчих дій, зокрема допити свідків, експертизи та огляд місця події.
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