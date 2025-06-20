У Львові директора благодійного фонду запідозрили в обмані військових на 1,3 млн гривень

За даними слідства, він не доставляв замовлені в нього товари.

Директор одного з благодійних фондів отримав підозру в шахрайстві. За даними слідства, з грудня 2023 по лютий 2025 він реалізував схему заволодіння коштами, які були призначені на потреби армії, повідомили в Офісі генпрокурора.

Львів'янин використовував створений ним благодійний фонд, аби імітувати надання допомоги Збройним Силам. Зокрема, обіцяв допомогти з купівлею автомобілів та техніки для потреб військових.

"Ішлося загалом про 7 автомобілів різних моделей, тепловізійні приціли та квадрокоптери", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Чоловік брав кошти за замовлені товари наперед. Оплату проводили як напряму на банківські картки підозрюваного, так і через електронну платіжну систему.

"Проте чоловік не доставляв замовлені у нього товари, а отриманими коштами розпоряджався на власний розсуд. Задокументовано, що таким чином він ошукав чотирьох військовослужбовців та одного волонтера", – йдеться у повідомленін.

Загальна сума завданих збитків складає майже 1,3 млн грн.