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У Львові директора благодійного фонду запідозрили в обмані військових на 1,3 млн гривень

За даними слідства, він не доставляв замовлені в нього товари. 

У Львові директора благодійного фонду запідозрили в обмані військових на 1,3 млн гривень
Підозрюваний
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

Директор одного з благодійних фондів отримав підозру в шахрайстві. За даними слідства, з грудня 2023 по лютий 2025 він реалізував схему заволодіння коштами, які були призначені на потреби армії, повідомили в Офісі генпрокурора

Львів'янин використовував створений ним благодійний фонд, аби імітувати надання допомоги Збройним Силам. Зокрема, обіцяв допомогти з купівлею автомобілів та техніки для потреб військових.

"Ішлося загалом про 7 автомобілів різних моделей, тепловізійні приціли та квадрокоптери", – розповіли в Офісі генпрокурора. 

Чоловік брав кошти за замовлені товари наперед. Оплату проводили як напряму на банківські картки підозрюваного, так і через електронну платіжну систему. 

"Проте чоловік не доставляв замовлені у нього товари, а отриманими коштами розпоряджався на власний розсуд. Задокументовано, що таким чином він ошукав чотирьох військовослужбовців та одного волонтера", – йдеться у повідомленін.

Загальна сума завданих збитків складає майже 1,3 млн грн.
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