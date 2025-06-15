Знахідку знайшов господар помешкання і одразу повідомив на 101.

У Львові сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили 138 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про це йдеться у повідомленні надзвичайників.

Артилерійські снаряди вилучено неподалік приватного житлового будинку. Знахідку виявив господар помешкання і одразу повідомив на 101.

Як поінформував департамент з питань цивільного захисту ЛОВА, вибухонебезпечні предмети виявили під час копання траншеї на відстані 5 м від житлового будинку в садовому кооперативі “Троянда” на вул. Біговій, 17.

Спочатку виявили чотири артилерійські снаряди калібру 76 мм. На місце викликали підрозділ для розмінування, загалом знайшли 83 одиниці артснарядів. Триває їх знешкодження.

У ДСНС нагадують, що навіть боєприпаси часів минулих війн є небезпечними. При виявленні підозрілого предмета потрібно зателефонувати 101 і не чіпати знахідку.