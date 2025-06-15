Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Львові неподалік приватного будинку знайшли 138 артснарядів

Знахідку знайшов господар помешкання і одразу повідомив на 101.

У Львові неподалік приватного будинку знайшли 138 артснарядів

У Львові сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили 138 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Про це йдеться у повідомленні надзвичайників.

Артилерійські снаряди вилучено неподалік приватного житлового будинку. Знахідку виявив господар помешкання і одразу повідомив на 101.

Як поінформував департамент з питань цивільного захисту ЛОВА, вибухонебезпечні предмети виявили під час копання траншеї на відстані 5 м від житлового будинку в садовому кооперативі “Троянда” на вул. Біговій, 17.

Спочатку виявили чотири артилерійські снаряди калібру 76 мм. На місце викликали підрозділ для розмінування, загалом знайшли 83 одиниці артснарядів. Триває їх знешкодження.

У ДСНС нагадують, що навіть боєприпаси часів минулих війн є небезпечними. При виявленні підозрілого предмета потрібно зателефонувати 101 і не чіпати знахідку.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies