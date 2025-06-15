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СБУ: Україна завершила етап репатріації загиблих оборонців залізничним транспортом

Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту.

СБУ: Україна завершила етап репатріації загиблих оборонців залізничним транспортом
Фото: СБУ

15 червня завершився етап репатріаційних заходів, який передбачав використання залізниці. 

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як повідомляють у відомстві, використання залізниці дозволило у прискореному режимі доставити тіла полеглих захисників України до установ у різних регіонах, де відбуватиметься подальша ідентифікація та інші заходи.

Наступні етапи репатріації відбуватимуться з використанням автотранспорту, як це передбачено домовленостями, досягнутими в межах зустрічі в Стамбулі.

"У нинішніх заходах брали участь представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Вони високо оцінили організацію репатріації полеглих оборонців України. За їхніми словами, репатріація відбулась на найвищому рівні, з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів", — ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, співробітників центрального управління ЦВС Збройних Сил України, МВС, Офісу Уповноваженого з прав людини, Міністерства оборони України, ГУР МОУ, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ, інших структур Сектору безпеки та оборони України, а також завдяки Правлінню Укрзалізниці та фахівцям Південно-західної залізниці, котрі безпосередньо брали участь у підготовці та реалізації заходів з репатріації тіл.

  • З 9 по 15 червня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 4812 загиблих громадян.
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