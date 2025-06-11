Укрзалізниця додала вагони до потягів за популярним напрямком

Укрзалізниця на літній період додала вагони до потягів, що курсують за маршрутом "Київ-Львів-Київ".

"Укрзалізниця фіксує підвищений попит на напрямку Київ – Львів – Київ і призначає причіпні вагони у складі транзитних поїздів", – зазначили у пресслужбі перевізника.

Поїзд №79/80 "Січеслав" Дніпро – Львів:

Відправлення з Києва – 06:08, прибуття до Львова – 13:01;

Зворотно зі Львова – 14:50, прибуття до Києва – 21:49.

Поїзд №749/750 Київ – Чоп:

Відправлення з Києва – 13:19, прибуття до Львова – 19:43;

Зі Львова – 10:19, прибуття до Києва – 16:41.

На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря.

"Зазначимо, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено", – повідомили в Укрзалізниці і додали, що при купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату варто звернути увагу, що непарні місця – біля вікна, парні – біля дверей купе.