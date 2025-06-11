Російська армія втратила за добу понад 1100 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 8 ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 1 РСЗВ.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 999 200 (+1120) осіб,
- танків ‒ 10927 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22783 (+15) од,
- артилерійських систем – 29016 (+34) од,
- РСЗВ – 1413 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40297 (+240),
- крилаті ракети ‒ 3337 (+7),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51579 (+124) од,
- спеціальна техніка ‒ 3914 (+2).
Дані уточнюються.