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Російська армія втратила за добу понад 1100 солдатів

Від початку повномасштабного вторгненння РФ Сили оборони ліквідували близько 999 200 окупантів. 

Російська армія втратила за добу понад 1100 солдатів
війна з рф
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 8 ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, 1 РСЗВ.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 999 200 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 10927 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22783 (+15) од,
  • артилерійських систем – 29016 (+34) од,
  • РСЗВ – 1413 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40297 (+240),
  • крилаті ракети ‒ 3337 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51579 (+124) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3914 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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