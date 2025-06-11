Російська армія втратила за добу понад 1100 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Від початку повномасштабного вторгненння РФ Сили оборони ліквідували близько 999 200 окупантів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies