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Росіяни масовано атакували Харків. 60 поранених, 3 убитих (оновлено)

Попередньо окупанти вдарили по Основʼянському району. 

Росіяни масовано атакували Харків. 60 поранених, 3 убитих (оновлено)
Наслідки удару
Фото: Голова Харківської ОВА в Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакували місто в ніч на 11 червня.

Пізніше він додав, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирних та приватних будинках. 

"Влучання БпЛА в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів. Зайнялися пожежі у Слобідському та Основ'янському районах міста", – сказав він. 

Оновлення. Зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки Харкова. О 09:20 начальник ОВА Олег Синєгубов написав, що в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками.

Станом на 8:13 ранку було відомо про двох убитих і 60 поранених. Серед них – дев'ять дітей.

"За даними слідства, 11 червня російська армія здійснила масований удар безпілотниками по Харкову. Під прицілом були два райони міста – Слобідський та Основʼянський. Ворог застосував щонайменше 17 БпЛА. Влучання зафіксовані по приватних та багатоквартирних будинках і підприємствах. Виникли пожежі. Внаслідок атак також пошкоджено магазини, кіоски, автомобілі, тролейбуси тощо. Загинули дві людини: 66-річний чоловік та жінка 47 років", – розповіли в Офісі генпрокурора. 

Наслідки обстрілу Харкова
Фото: Голова Харківської ОВА в Telegram
Наслідки обстрілу Харкова

Росія знову вдарила по Харкову
Фото: Голова Харківської області
Росія знову вдарила по Харкову

Хронологічно

Оновлення 1:19. Горять 15 квартир у житловому будинку, за іншою адресою під завалами можуть бути люди. Є інформація про одну загиблу людину та щонайменше 10 поранених.

Оновлення 1:55. Вже щонайменше 28 поранених.

Оновлення 2:15. Стало відомо про 2 загиблих. Серед постраждалих троє дітей.

Оновлення 3:14. Кількість поранених зросла до 37, серед них 5 дітей

Оновлення 4:21. Постраждали 54 людини.

Оновлення 7:56. Кількість потерпілих зросла до 57

Оновлення 8:13. Офіс генпрокурора повідомив, що потерпілих уже 60. З них дев'ять – діти. 

  • 7 червня ворожа армія провела найбільшу атаку на місто за весь час війни. Протягом півтори години в Харкові пролунало близько 40 вибухів. Для удару росіяни застосували КАБи. 
  • Били переважно по центру – Шевченківському і Київському районах. Зокрема, біля Дитячої залізниці – популярного місця відпочинку з малюками. Пошкоджень зазнало і підприємство в Київському районі. 
  • Загалом унаслідок атаки поранень зазнала 21 людина, троє були вбиті. 8 червня кількість жертв зросла: в лікарні помер залізничник Володимир Ковтун, поранений під час обстрілу.
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