Головне за вівторок, 10 червня: обмін полоненими, наслідки нічної масованої атаки на Київ, майже 170 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 167 бойових зіткнень, ворожі обстріли, стрілянина в австрійській школі. Яким запам’ятається 1203-й день повномасштабної війни.

Україна та Росія провели другий етап обміну військовополоненими – сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", – написав він у Telegram.

Зеленський зазначив, що в Україну повернули захисників із різних складових наших Сил оборони та безпеки: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 10 червня відбулося 167 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку - 36 боєзіткнень, на Новопавлівському ще 30.

На Курському напрямку з початку доби Сили оборони відбивали 21 ворожу атаку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 червня – в новині.

Цієї ночі внаслідок російського удару по Києву пошкоджень зазнав Софійський собор – пам'ятка світової спадщини. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді.

А в Одеській області внаслідок удару постраждала кіностудія, повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Шкоди зазнали павільйони, склади, декорації і транспорт. Повністю знищені декорації до стрічки "Довженко".

Докладніше – в новині.

Унаслідок російського удару по Києву 10 червня загинула 72-річна жінка, мешканка приватного сектору, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

До цього було відомо лише про поранених.

Оболонський район – один з найбільш постраждалих цієї ночі. Для гасіння пожежі там довелося застосовувати гелікоптер.

Окупаційні війська 10 червня завдали авіаційного удару по приватному житловому сектору у Купʼянську.

Загинув чоловік. Щонайменше 15 будинків пошкоджені.

Через пів години російська армія знову здійснила авіаатаку.

У школі австрійського міста Грац сталася стрілянина, унаслідок якої загинули люди. Повідомляють про 10 загиблих та десятки поранених.

За інформацією видання Kronen Zeitung, зловмисник відкрив вогонь у двох класах університетської школи BORG. 28 поранених зараз перебувають у лікарнях. Щонайменше четверо з них – у вкрай критичному стані. Деякі жертви, як повідомляється, отримали вогнепальні поранення в голову.

Підозрюваного у злочині знайшли мертвим в одному з туалетів. За попередньою інформацією, йому було 22 роки, він був колишнім студентом BORG і, вважав себе жертвою булінгу.

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