Внаслідок російського удару по Оболонському району Києва загинула жінка

Внаслідок російського удару по Києву 10 червня загинула жінка, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

До цього було відомо лише про поранених. За інформацією мера міста Віталія Кличка, двоє людей були ушпиталені, чотирьом надали допомогу амбулаторно.

Звістка про смерть потерпілої надійшла після 13 години.

"Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі. Щирі співчуття родині та близьким загиблої. Це важка й болюча втрата. російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу", – прокоментував Тимур Ткаченко.

Оболонський район – один з найбільш постраждалих цієї ночі. Для гасіння пожежі там довелося застосовувати гелікоптер.