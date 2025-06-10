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Унаслідок російського удару пошкоджено Софійський собор і Одеську кіностудію

Вибухова хвиля завдала руйнувань карнизу храму. 

Унаслідок російського удару пошкоджено Софійський собор і Одеську кіностудію
Вибухова хвиля пошкодила Софійський собор
Фото: Точицький у Facebook

Цієї ночі внаслідок російського удару по Києву пошкоджень зазнав Софійський собор – пам'ятка Світової спадщини. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді. 

А в Одеській області внаслідок удару постраждала кіностудія, повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Шкоди зазнали павільйони, склади, декорації і транспорт. 

У Києві внаслідок атаки пошкоджено Софійський собор
Фото: Точицький у Facebook
У Києві внаслідок атаки пошкоджено Софійський собор

Повністю знищені декорації до стрічки "Довженко". 

"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві – святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття – це душа всієї України. Агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину. Вночі постраждала Одеська кіностудія – місце, де творилось українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму «Довженко» – національного проєкту про найвідомішого українського режисера", – розповів Точицький. 

Пошкодження внаслідок атаки
Фото: Точицький у Facebook
Пошкодження внаслідок атаки

Заповідник "Софія Київська" – це пам'ятка всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храм звели у XI столітті. Він є важливим символом православ'я та популярним місцем відвідування туристів. 

Одеська кіностудія, фактично заснована 1907 року, стала місцем "народження" близько 600 фільмів. Вона продовжує діяти. 
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