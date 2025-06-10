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Унаслідок ударів по Прилуках поранені двоє людей

Ворог атакував Чернігівську область дронами. 

Унаслідок ударів по Прилуках поранені двоє людей
Наслідки удару по Чернігівській області
Фото: поліція Чернігівської області в Facebook

Уночі армія Росії знову вдарила по Прилуках. За попередніми даними, для атаки вона використала БпЛА типу "герань". 

Поранені двоє чоловіків: 19 та 39 років. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

"Унаслідок атак на Прилуччині та Ніжинщині пошкоджені домівки людей, господарчі будівлі та автівки. Тільки за останню добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів у семи громадах області. Використовують увесь арсенал зброї: дрони, безпілотники, артилерію, міномети, некеровані авіаційні ракети", – сказав він. 

Ворог знову бив по Чернігівській області
Фото: поліція Чернігівської області в Facebook
Ворог знову бив по Чернігівській області

Фото: поліція Чернігівської області в Facebook

  • 5 червня Росія вбила в Прилуках п'ятьох людей, зокрема – однорічну дитину. Серед жертв – родина начальника місцевої пожежної служби: патрульна поліцейська Дарина Шигида та її малюк. 
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