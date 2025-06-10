Унаслідок ударів по Прилуках поранені двоє людей

Уночі армія Росії знову вдарила по Прилуках. За попередніми даними, для атаки вона використала БпЛА типу "герань".

Поранені двоє чоловіків: 19 та 39 років. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Унаслідок атак на Прилуччині та Ніжинщині пошкоджені домівки людей, господарчі будівлі та автівки. Тільки за останню добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів у семи громадах області. Використовують увесь арсенал зброї: дрони, безпілотники, артилерію, міномети, некеровані авіаційні ракети", – сказав він.

Фото: поліція Чернігівської області в Facebook Ворог знову бив по Чернігівській області

Фото: поліція Чернігівської області в Facebook