На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 8 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 9 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Яровій, Покровську і Мирнограді. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 10 червня.

Покровський район. У Покровську загинула людина і ще одна поранена, зруйновано будинок; у Родинському пошкоджено багатоповерхівку. У Мирнограді 1 загиблий і 1 поранений, пошкоджено 4 будинки. Шахівська ТГ: у Бойківці поранено людину, пошкоджено авто; у Новому Шаховому пошкоджено будинок; у Новотроїцькому — 2 гаражі і склад, у Володимирівці — 2 будинки.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктуру; у Яровій 1 загиблий і 2 поранених, зруйновано 2 будинки і пошкоджено авто. У Краматорську поранено 2 людини. У Старорайському Дружківської ТГ пошкоджено 4 приватні будинки, крамницю і авто. В Іллінівці пошкоджено 4 нежитлові приміщення. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 15 будівель і 2 авто; у Новодмитрівці пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю; у Віролюбівці — 6 приватних будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 приватних будинків.