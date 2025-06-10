Зеленський: замість припинення вогню – масовані удари. Росіяни вночі застосували 315 дронів та 7 ракет

Президент наголосив, що вночі був один із найбільших ударів по Києву.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська армія сьогодні застосувала по території України 315 дронів та 7 ракет.

"Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари «шахедами», крилатими ракетами та балістикою", – написав глава України у телеграмі і додав, що сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина.

Зеленський зазначив, що загалом в ударі росіяни застосували 315 дронів, із них 250 – «шахеди», та 7 ракет, зокрема 2 – це балістика північнокорейського виробництва.

Пошкоджені звичайні будинки, міська інфраструктура, в Одесі став російською мішенню навіть пологовий будинок. Поранено 13 людей. Є загиблі.

Фото: Телеграм Володимира Зеленського Наслідки російського удару

"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", – наголосив президент.