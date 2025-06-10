На Херсонщині через російську агресію одна людина вбита і ще 8 – поранені

Упродовж доби окупанти атакували 32 населені пункти Херсонщини. У області одна людина вбита і ще 8 – поранені через російську агресію.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Гаврилівка, Дарʼївка, Дудчани, Зимівник, Зміївка, Золота Балка, Козацьке, Качкарівка, Кізомис, Костирка, Львове, Милове, Микільське, Наддніпрянське, Новоберислав, Новоолександрівка, Новотягинка, Олександрівка, Осокорівка, Понятівка, Станіслав, Софіївка, Степанівка, Томина Балка, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи та приватні автомобілі.