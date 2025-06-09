На війні з росіянами загинув майстер спорту Микита Козубенко

Він служив у складі Національної гвардії України.

На війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України зі стрибків у воду Микита Козубенко.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

Микита Козубенко родом з Миколаєва, здобув звання майстра спорту України, працював тренером зі стрибків у воду з 2017 року, мав другу тренерську категорію.

“У найважчий для країни час Микита взяв до рук зброю, щоб стати на захист рідної землі. Служив у складі Національної гвардії України”, - повідомили у Спортивному комітеті України.

Микита Козубенко загинув у віці 31 року.