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На війні з росіянами загинув майстер спорту Микита Козубенко

Він служив у складі Національної гвардії України.

На війні з росіянами загинув майстер спорту Микита Козубенко
Микита Козубенко
Фото: Спортивний комітет України

На війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України зі стрибків у воду Микита Козубенко.

Про це повідомив Спортивний комітет України.

Микита Козубенко родом з Миколаєва, здобув звання майстра спорту України, працював тренером зі стрибків у воду з 2017 року, мав другу тренерську категорію. 

“У найважчий для країни час Микита взяв до рук зброю, щоб стати на захист рідної землі. Служив у складі Національної гвардії України”, - повідомили у Спортивному комітеті України.

Микита Козубенко загинув у віці 31 року.
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