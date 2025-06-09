Росіяни вбили мирного мешканця на Херсонщині

“Під ворожий удар потрапив 75-річний чоловік. На жаль, він дістав поранення, несумісні з життям”, - уточнив Прокудін.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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