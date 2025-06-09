Росіяни вбили мирного мешканця на Херсонщині

Стало відомо про вбивство минулого тижня жителя Херсонської області.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що росіяни вбили жителя Антонівки безпілотником 7 червня.
“Під ворожий удар потрапив 75-річний чоловік. На жаль, він дістав поранення, несумісні з життям”, - уточнив Прокудін.
- У понеділок, 9 червня, російська армія скинула вибухівку на житловий будинок у Новоолександрвці Херсонської області.
- Уранці 9 червня російська армія атакувала безпілотниками селище Білозерка Херсонської області. Унаслідок атаки поранень зазнали троє людей.