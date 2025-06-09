У Нікополі на Дніпропетровщині ворожий дрон вбив цивільного (доповнено)

Ворожий безпілотник скинув боєприпас на Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинув цивільний.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі загинув 58-річний чоловік. Його життя обірвала ворожа атака, коли агресор скинув на місто боєприпас з БпЛА. Щирі співчуття тим, хто втратив близьку людину", — ідеться у повідомленні начальника ОВА.

Як додали у ДСНС України, внаслідок російської атаки FPV-дроном житлового сектору міста постраждав 47-річний чоловік. Попередньо, у нього осколкове поранення стегна та акубаротравма.