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У Нікополі на Дніпропетровщині ворожий дрон вбив цивільного (доповнено)

Унаслідок скиду вибухівки з БпЛА загинув 58-річний чоловік.

У Нікополі на Дніпропетровщині ворожий дрон вбив цивільного (доповнено)
наслідки російської атаки у Нікополі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Ворожий безпілотник скинув боєприпас на Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинув цивільний.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі загинув 58-річний чоловік. Його життя обірвала ворожа атака, коли агресор скинув на місто боєприпас з БпЛА. Щирі співчуття тим, хто втратив близьку людину", — ідеться у повідомленні начальника ОВА.

Як додали у ДСНС України, внаслідок російської атаки FPV-дроном житлового сектору міста постраждав 47-річний чоловік. Попередньо, у нього осколкове поранення стегна та акубаротравма.
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