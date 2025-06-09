Розвідка: РФ хоче створити альтернативну аграрну платформу в межах БРІКС

Кремль бачить нову біржу як крок до ширшої товарної платформи для нафти, металів та газу.

Під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, що пройде 18–21 червня, Росія розпочне формальні консультації із країнами БРІКС щодо створення зернової біржі.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

"Під час петербурзького міжнародного економічного форуму, що пройде 18–21 червня, росія розпочне формальні консультації з країнами БРІКС щодо створення зернової біржі. кремль просуває проєкт як інструмент посилення позицій на глобальному аграрному ринку та обходу західних санкцій", — інформують у СЗРУ.

РФ намагається посилити вплив на країни Глобального Півдня. Кремль бачить нову біржу як крок до ширшої товарної платформи для нафти, металів та газу.

"Російська влада планує, що новий майданчик дасть можливість формувати "незалежну" ціну на зерно в межах БРІКС, мінімізувати вплив західних трейдерів і долара, а також перейти на взаєморозрахунки в національних валютах", — кажуть у розвідці.

Проте, як додають у СЗР, ініціатива навряд чи дістане реальну підтримку. Китай, Іран, Білорусь та Індія поки утримуються від активної участі через ризики вторинних санкцій і загрозу втратити доступ до ринків. Без їхнього економічного залучення проєкт залишиться декларативним.