​Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві

Ухвалу Шевченківського райсуду Києва від 24 квітня 2025 року залишено без змін.

Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинуваченого в умисному вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві.

Про це повідомила пресслужба суду. "2 червня колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах обвинуваченого К. на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 24 квітня 2025 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено обвинуваченому К. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів - по 22 червня 2025 року включно", - йдеться в повідомленні.

За результатом розгляду ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 24 квітня 2025 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Що відомо про справу