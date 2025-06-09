​Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві

Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинуваченого в умисному вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві.
Про це повідомила пресслужба суду. "2 червня колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах обвинуваченого К. на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 24 квітня 2025 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено обвинуваченому К. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів - по 22 червня 2025 року включно", - йдеться в повідомленні.
За результатом розгляду ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 24 квітня 2025 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.
Що відомо про справу
- 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків.
- Після виходу з вагону, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів.
- 29 травня 2024 року обвинувальний акт було скеровано до суду. Співробітнику УДО загрожує довічне.