У Києві з 6 по 8 червня зафіксовали п’ять температурних рекордів

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, з 6 по 8 червня у столиці було зафіксовано п’ять температурних рекордів.
Про це повідомляє пресслужба ЦГО.
Середньодобова температура повітря 6 червня виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 24,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1956 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 6,5°С.
Мінімальна температура повітря 7 червня не опустилась нижче 19,9℃, що на 0,7℃ вище ніж у 2014 році.
Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 26,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 2011 року на 1,5°С, а кліматичну норму – на 7,2°С.
Мінімальна температура повітря 8 червня не опустилась нижче 20,4℃, що на 1,8℃ перевищило попередній рекорд 2011 року. Максимальна температура повітря після полудня досягла 31,4 °С, що на 0,1°С вище ніж у 2011 році для цієї дати.
- Нагадаємо, що метеорологічне літо у Києві розпочалось 21 травня. Однак, сам травень 2025 року був холодніший за норму.
- Минулий рік був найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці. Особливо "відзначились" лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення – 5,2°С та 5,7°С відповідно.
- Найраніше за 144 роки спостережень метеорологічне літо в Києві розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше – 7 червня у 1990, 2001 роках.
- Березень 2025 року став одним із найтепліших за історію спостережень у Європі. Єврокомісар з питань клімату Вопке Гукстра вважає, що глобальні кліматичні зміни призведуть до того, що загроза виникнення збройних конфліктів у світі зросте вчетверо.