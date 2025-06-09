Через російську агресію на Харківщині постраждали семеро людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Через російську агресію постраждали семеро людей.

Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.

У сел. Старий Салтів постраждали 76-річний і 19-річний чоловіки та жінки 41 і 59 років. У Куп'янську поранено 75-річну жінку, у с. Подоли Курилівської громади постраждав 66-річний чоловік. У с. Мартове Печенізької громади на невідомому вибуховому пристрої підірвався 79-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

22 некеровані авіаційні ракети;

18 КАБ;

6 БпЛА типу «Герань-2»;

4 БпЛА (тип встановлюється);

1 БпЛА типу «Молнія».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок;

у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки, магазин, підприємство, 5 автомобілів;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 адміністративні будівлі, 3 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, СТО, магазин, 7 автомобілів;

у Харківському районі пошкоджено територію дитячого табору.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки

На Харківському напрямку агресор тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.