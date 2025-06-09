Через російську агресію на Харківщині постраждали семеро людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Через російську агресію постраждали семеро людей.
Про це розповів начальник ОВА Олег Синєгубов.
У сел. Старий Салтів постраждали 76-річний і 19-річний чоловіки та жінки 41 і 59 років. У Куп'янську поранено 75-річну жінку, у с. Подоли Курилівської громади постраждав 66-річний чоловік. У с. Мартове Печенізької громади на невідомому вибуховому пристрої підірвався 79-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 22 некеровані авіаційні ракети;
- 18 КАБ;
- 6 БпЛА типу «Герань-2»;
- 4 БпЛА (тип встановлюється);
- 1 БпЛА типу «Молнія».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок;
- у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки, магазин, підприємство, 5 автомобілів;
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 адміністративні будівлі, 3 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, СТО, магазин, 7 автомобілів;
- у Харківському районі пошкоджено територію дитячого табору.
На Харківському напрямку агресор тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.
- Раніше окупанти скинули півторатонну авіабомбу на Куп'янськ-Вузловий на Харківщині,