Розвідка оприлюднила дані нового дрона РФ V2U зі штучним інтелектом

Головне управління розвідки оприлюднило дані нового дрона РФ V2U зі штучним інтелектом.

Як зазначили у ГУР, цю інформацію виклали у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions. Зокрема оприлюднили про конструкцію, електронну базу та джерела постачання російського ударного безпілотника, який активно використовується ЗС РФ на Сумському напрямку.

Особливістю дрона є здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin.

V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Імовірно, застосовується навігація за допомогою "комп’ютерного зору" — дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості.

Також передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементна база модема — китайського походження.

Безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також американський модуль Jetson Orin.