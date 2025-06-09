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Розвідка оприлюднила дані нового дрона РФ V2U зі штучним інтелектом

Окупанти використовують такі дрони на Сумському напрямку. 

Розвідка оприлюднила дані нового дрона РФ V2U зі штучним інтелектом
Новий дрон РФ V2U
Фото: ГУР

Головне управління розвідки оприлюднило дані нового дрона РФ V2U зі штучним інтелектом.

Як зазначили у ГУР, цю інформацію виклали у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions. Зокрема оприлюднили про конструкцію, електронну базу та джерела постачання російського ударного безпілотника, який активно використовується ЗС РФ на Сумському напрямку.

Особливістю дрона є здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin.

V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Імовірно, застосовується навігація за допомогою "комп’ютерного зору" — дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості. 

Також передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора. Незважаючи на російське маркування, елементна база модема — китайського походження. 

Безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення. Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також американський модуль Jetson Orin.

  • Раніше ГУР опублікувало технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль".
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