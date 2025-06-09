Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри з першого етапу обміну полонених у форматі "всіх на всіх", який відбувся 9 червня.
Про це повідомляє СБУ.
"Сьогоднішній обмін — це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського", — ідеться у повідомленні.
В СБУ підкреслили слова Володимира Зеленського, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.
- Сьогодні розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у рамках минулотижневих домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів.