Сьогоднішній обмін — результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу та інших уповноважених структур.

Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри з першого етапу обміну полонених у форматі "всіх на всіх", який відбувся 9 червня.

Фото: СБУ

Про це повідомляє СБУ.

Фото: СБУ

"Сьогоднішній обмін — це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського", — ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

В СБУ підкреслили слова Володимира Зеленського, що Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ