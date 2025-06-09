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Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російський склад боєприпасів авіабомбою AASM Hammer

Удар відбувся на момент розвантажування боєприпасів.

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили російський склад боєприпасів авіабомбою AASM Hammer
Фото: скріншот

Оператори Сил безпілотних систем скоригували удар керованою авіабомбою AASM Hammer по російському складу боєприпасів на південному напрямку.

Про це повідомляє  Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

Під час проведення аеророзвідки на Південному напрямку бійці батальйону Flying Skull виявили скупчення живої сили росіян, які розвантажували боєприпаси на склад, облаштований поруч із власним укриттям.

Після передачі та погодження координат цілі було залучено авіацію Повітряних Сил ЗСУ.

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"Екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару керованою авіабомбою AASM Hammer, внаслідок чого склад з боєкомплектом та особовий склад противника були знищені", — кажуть військові.
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