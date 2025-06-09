Зеленський: на Покровському, Курському напрямках та на Сумщині тривають жорсткі бої

Під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на найважчих відтинках фронту, зокрема на Покровському та Курському напрямках, а також бої на Сумщині.

"Найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку, також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області. Всюди російська тактика одна: вони не рахують втрати і намагаються просуватись, штурмують українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал усе ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати та стримують російське просування", — наголошує Президент.

Зеленський підкреслює, що кожен підрозділ Сил оборони, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу.

"Покровський напрямок: 117-та окрема важка механізована бригада і 72-га окрема механізована. Дякую, воїни, за вашу силу! Курський напрямок: 47-ма окрема механізована бригада і 80-та окрема бригада ДШВ. Дякую! І кожен наш підрозділ на Сумщині, на Харківщині, всі, хто захищає українське прикордоння, робить це результативно, – дякую вам! Слава Україні!"