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Росіяни вдарили по Куп'янщині: постраждав мирний мешканець

Унаслідок обстрілу постраждав літній чоловік.

Росіяни вдарили по Куп'янщині: постраждав мирний мешканець
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти продовжують обстрілювати Куп'янський район Харківщини. Унаслідок ворожого обстрілу поранено літнього чоловіка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 9 червня орієнтовно об 11:00 російські окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. Горіли приватні домоволодіння, без постраждалих.

Також сьогодні близько 14:35 російська армія вдарила і по Купʼянську. 72-річний чоловік дістав поранення. У населеному пункті пошкоджено будинки. 
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