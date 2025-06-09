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На фронті загинув футбольний арбітр Василь Гандзій

43-річний Василь Гандзій загинув 2 червня.

На фронті загинув футбольний арбітр Василь Гандзій
Василь Гандзій
Фото: УАФ

На війні з російськими окупантами загинув арбітр Колегії футбольних арбітрів Києва, спостерігач арбітражу Василь Гандзій.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

“Вихованець футбольної СДЮСШ “Зміна” (Київ), згодом він працював арбітром на матчах ДЮФЛ, а пізніше став і спостерігачем арбітражу ДЮФЛ, де гідно та професійно представляв Колегію футбольних арбітрів та спостерігачів м. Києва”, - йдеться у повідомленні.

Рідний брат Василя Гандзія, Олексій, працює тренером ДЮФК “Титан Київ”.

43-річний Василь Гандзій загинув 2 червня.

Прощання відбудеться 10 червня о 13:15 за адресою: вул. Новогоспітальна, 16 (морг військового шпиталю). Поховання - о 15:15 на Лісовому цвинтарі.
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