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ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували столицю "шахедами" та ракетами

Терор щоночі продовжується.

Росіяни атакували столицю "шахедами" та ракетами
Фото: надане Андрієм Волошиним

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони на столичній Оболоні. Росіяни вчергове запустили по місту ударні безпілотники.

Водночас Повітряні Сили попередили про високу загрозу для Полтавщини, де фіксують до 30 "шахедів". 

Близько 2 ночі у Києві пролунали вибухи через, попередньо, атаку балістичним озброєнням.

Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі впав дрон, екстрені служби вирушили на місце. У Дарницькому, Шевченківському, Подільському та Оболонському районах зафіксовано виклик медиків. У Шевченківському районі палають автівки, в Оболонському уламки впали на територію однієї зі шкіл. 

У Дніпровському районі відбулося задимлення у нежитловій забудові. В Оболонському районі пожежа в нежитловій будівлі. 

У Дарницькому районі медики надають допомогу одному постраждалому. Ще одну травмовану людину госпіталізували в Оболонському районі. 

У Подільському та Дарницькому районах уламки впали на відкритій місцевості. У Дарницькому районі також - на житловий будинок. 

У Шевченківському районі горить балкон у житловому будинку та бізнес-центр. В Оболонському районі пожежа в житловому масиві у приміщенні аптеки. У Солом'янському пожежа в багатоповерховому будинку.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що є пошкодження будинків та пожежі у Деснянському, Оболонському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах. У Голосіївському районі уламки дрона впали на території нежитлової будівлі.

У Шевченківському районі горить житловий будинок, є постраждала жінка. У Голосіївському районі є руйнування у бізнес-центрі. Горять нежитлові приміщення у Шевченківському районі, склади в Оболонському районі. У Солом'янському районі уламки впали на дах багатоповерхівки.
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