Шеф німецької розвідки прогнозує "зелених чоловічків" у Європі

Голова Федерального розвідувального агентства Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія може наважитися перевірити міцність безпекових зобов'язань в межах Північноатлантичного договору.

Як пише Reuters, посадовець вказав на "достовірні дані про те, що Україна є лише першим кроком на шляху Росії в бік заходу".

Каль уточнив, що це не означає марш колон російських танків. Натомість Москва може вдатися до простіших варіантів похитнути впевненість країн НАТО у колективній обороні: наприклад, як сформулював це шеф німецької розвідки, "надіслати до Естонії маленьких зелених чоловічків, щоб захистити пригнічену російськомовну меншину".

За словами Каля, контакти з американськими колегами переконали його, що ті сприймають загрозу цілком серйозно.