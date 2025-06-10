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​Сили оборони ліквідували 960 окупантів і майже 50 ворожих артсистем

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 998 080 солдатів. 

​Сили оборони ліквідували 960 окупантів і майже 50 ворожих артсистем
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 960 окупантів, 4 ворожі танки, 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем та 1 РСЗВ. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 998 080 (+960) осіб,
  • танків ‒ 10919 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22768 (+9) од,
  • артилерійських систем – 28982 (+48) од,
  • РСЗВ – 1412 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
  • літаків – 416 (+2) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40057 (+239),
  • крилаті ракети ‒ 3330 (+15),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51455 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3912 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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