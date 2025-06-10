​Сили оборони ліквідували 960 окупантів і майже 50 ворожих артсистем

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 960 окупантів, 4 ворожі танки, 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем та 1 РСЗВ.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 998 080 (+960) осіб,
- танків ‒ 10919 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22768 (+9) од,
- артилерійських систем – 28982 (+48) од,
- РСЗВ – 1412 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1183 (+0) од,
- літаків – 416 (+2) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40057 (+239),
- крилаті ракети ‒ 3330 (+15),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51455 (+107) од,
- спеціальна техніка ‒ 3912 (+1).
Дані уточнюються.