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Помер 17-річний хлопець, який 3 червня постраждав від атаки РФ на Суми

Таким чином кількість загиблих збільшилася до шести. 

Помер 17-річний хлопець, який 3 червня постраждав від атаки РФ на Суми

В лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав унаслідок російської атаки на Суми 3 червня.

Про це інформують у Сумській міській раді. 

"У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя", – йдеться у повідомленні. 

Кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до 6 осіб.

  • 3 червня ворог вдарив по Сумах близько 9:20. За попередніми даними, росіяни використали реактивні системи залпового вогню. Було п'ять влучань. 
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