Помер 17-річний хлопець, який 3 червня постраждав від атаки РФ на Суми

В лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав унаслідок російської атаки на Суми 3 червня.

Про це інформують у Сумській міській раді.

"У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя", – йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до 6 осіб.