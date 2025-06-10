Помер 17-річний хлопець, який 3 червня постраждав від атаки РФ на Суми

В лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав унаслідок російської атаки на Суми 3 червня.
Про це інформують у Сумській міській раді.
"У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя", – йдеться у повідомленні.
Кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до 6 осіб.
- 3 червня ворог вдарив по Сумах близько 9:20. За попередніми даними, росіяни використали реактивні системи залпового вогню. Було п'ять влучань.