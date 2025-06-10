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Через агресію РФ постраждали четверо мешканців Харківщини

Ворог атакував 8 населених пунктів. 

Через агресію РФ постраждали четверо мешканців Харківщини
Наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Постраждали 4 людей.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілів у Куп'янську постраждав 63-річний чоловік, у Дергачах – 56-річний чоловік. Внаслідок підриву на невідомому предметі в с. Циркуни постраждали 58-річний і 20-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета Х-38;
  • 7 КАБ;
  • 9 БпЛА типу «Шахед»;
  • 2 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 FPV-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено 4 будинки (у сел. Куп’янськ-Вузловий і с. Смородьківка), автомобіль (м. Куп'янськ);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Верхня Писарівка).

На Харківському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю, Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в бік Курилівки.
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