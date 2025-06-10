Через агресію РФ постраждали четверо мешканців Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Постраждали 4 людей.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, унаслідок обстрілів у Куп'янську постраждав 63-річний чоловік, у Дергачах – 56-річний чоловік. Внаслідок підриву на невідомому предметі в с. Циркуни постраждали 58-річний і 20-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета Х-38;

7 КАБ;

9 БпЛА типу «Шахед»;

2 БпЛА типу «Ланцет»;

3 FPV-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 4 будинки (у сел. Куп’янськ-Вузловий і с. Смородьківка), автомобіль (м. Куп'янськ);

у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Верхня Писарівка).

На Харківському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю, Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в бік Курилівки.