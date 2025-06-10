У Харкові під завалами обстріляного в суботу підприємства знайшли тіло загиблої людини

У Харкові під завалами обстріляного минулого тижня росіянами підприємства знайшли тіло людини. За даними міського голови Ігоря Терехова, там можуть перебувати ще п'ятеро людей.

Роботи на об'єкті тривають цілодобово. Тіло убитого, знайдене сьогодні, деблокують.

7 червня ворожа армія провела найбільшу атаку на місто за весь час війни. Протягом півтори години в Харкові пролунало близько 40 вибухів. Для удару росіяни застосували КАБи.

Били переважно по центру – Шевченківському і Київському районах. Зокрема, біля Дитячої залізниці – популярного місця відпочинку з малюками. Пошкоджень зазнало і підприємство в Київському районі.

Загалом унаслідок атаки поранень зазнала 21 людина, троє були вбиті. 8 червня кількість жертв зросла: в лікарні помер залізничник Володимир Ковтун, поранений під час обстрілу.