Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про влучання російського ударного безпілотника у житловий будинок.

Пізніше у обласній прокуратурі повідомили, що унаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Фото: Одеська облпрокуратура наслідки російського обстрілу

Фото: Одеська облпрокуратура наслідки російської атаки

Попередньо встановлено, що ворог застосував по місту понад 10 БпЛА.

Пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

Фото: Одеська облпрокуратура наслідки російської атаки

За інформацією станом на 3:40, внаслідок атак проти міста загинула одна людина. Ще четверо поранених.

Фото: Одеська ОВА в Telegram Наслідки удару

"Зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Загинув 59-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. За попередніми даними, четверо людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу", – повідомили в ОВА.

Вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги – там була пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.