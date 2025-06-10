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Окупанти за добу здійснили майже 130 обстрілів Сумщини

Загиблих та поранених серед мирних жителів немає.

Окупанти за добу здійснили майже 130 обстрілів Сумщини
Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 9 червня до ранку 10 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 130 обстрілів по 42 населених пунктах у 19 територіальних громадах області, передає Сумська ОВА. 

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА: майже 50 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Великописарівській громаді пошкоджено легковий автомобіль;
  • у Дружбівській громаді пошкоджено 2 приватних будинки;
  • у Глухівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 129 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 48 хвилин.

Також Сумська ОВА повідомила, що помер 17-річний хлопець, який 3 червня постраждав від атаки РФ на Суми. Таким чином кількість загиблих збільшилася до шести. 
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