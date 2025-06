У Відні відбувся фестиваль Ode to Resistance присвячений українській рейв-культурі

7 червня у Відні пройшов гібридний фестиваль Ode to Resistance (Ода Опору), де українську рейв-культуру представили як форму політичного опору. Захід організувала українська культурна ініціатива Kriegsbilder, що з 2022 року популяризує українське мистецтво та музику в Австрії.

Фестиваль відкрив показ документального фільму “Що ти будеш робити коли почнеться війна” (2022) художника Владислава Плісецького — це відеощоденник про київських митців у перші дні повномасштабного вторгнення. У програмі також були представлені відеороботи Яреми Малащука та Романа Хімея Dedicated to the Youth of the World II, III (2019-2023), відеоінсталяція Анни Потьомкіної Dances at the Dead (2023) та аудіоінсталяція Марка Пангуда (Mark Panghoud) “Тато назвав мене патріотом... Not in a good way”, створена з аудіозаписів, зібраних музикантом під час військової служби.

Виставковий простір заповнили масштабні фотопанно фотографки Юлії Сударчикової — серія художніх репортажів про київських рейверів, знятих у 2016–2021 роках.

Музичну частину доповнили виступи українських артистів — Івана Скорини, Катаріни Гривюль, Максиміліана (DJ MKCMLLN) та Марго Дубровської (DJ Marshtutka).

“Переплетення рейву та альтернативної культури є важливим культурним феноменом, який з новою силою спалахнув в Україні з 2014 року як форма опору жорсткій політичній реальності та продовжує існувати як метод виживання у воєнний час. Фестиваль демонструє ці незвичайні стратегії виживання як синтез дій, глибоко вкорінених в українському історичному контексті. Історія «Оди опору» буде розказана очима завсідників рейвів, електронних музикантів та молодих ізгоїв", — зазначають організатори. Kriegsbilder передадуть 70% виручених коштів волонтерському фонду Fallout Noise, який закриває нагальні потреби бійців на передовій.

Kriegsbilder — самоорганізована українська культурна ініціатива, заснована у березні 2022 року у Відні у відповідь на повномасштабне російське вторгнення. Її мета — представляти український культурний контекст за кордоном через музику, візуальне мистецтво та кінопокази.