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На могилі Лесі Українки замінять радянський напис

Таке рішення підтримав профільний комітет Верховної Ради.

На могилі Лесі Українки замінять радянський напис
Леся Українка
Фото: uk.wikipedia.org

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення замінити радянський напис на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі в Києві.

пам'ятник на могилі Лесі Українки
Фото: Facebook/Ірина Констанкевич
пам'ятник на могилі Лесі Українки

Про це повідомила перша заступниця голови комітету Ірина Констанкевич.

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«Не може бути так, щоб на могилі Лесі Українки, однієї з центральних постатей національної культури, зберігалися рудименти радянської ідеології», — зазначила депутатка.

Замість нинішнього напису російською мовою з цитатою із більшовицької газети «Правда» 1913 року, комітет рекомендує встановити слова з «Лісової пісні»: «Ні! Я жива! Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає».

Окрім заміни напису, ухвалили ще такі рекомендації:

  • змінити напис «Л.П. КОСАЧ» на «ЛАРИСА КОСАЧ»;
  • провести ремонтно-реставраційні роботи;
  • впорядкувати територію довкола могили;
  • встановити туристичну та навігаційну інформацію про поховання.

Торік у серпні стало відомо, що музей Лесі Українки в Ялті припинив своє існування після його реконструкції росіянами. Тепер установа повністю підлаштована під потреби окупантів, а експозиції, присвяченої українській поетесі, більше не існує.
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