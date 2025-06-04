На могилі Лесі Українки замінять радянський напис

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення замінити радянський напис на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі в Києві.

Фото: Facebook/Ірина Констанкевич пам'ятник на могилі Лесі Українки

Про це повідомила перша заступниця голови комітету Ірина Констанкевич.

«Не може бути так, щоб на могилі Лесі Українки, однієї з центральних постатей національної культури, зберігалися рудименти радянської ідеології», — зазначила депутатка.

Замість нинішнього напису російською мовою з цитатою із більшовицької газети «Правда» 1913 року, комітет рекомендує встановити слова з «Лісової пісні»: «Ні! Я жива! Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає».

Окрім заміни напису, ухвалили ще такі рекомендації:

змінити напис «Л.П. КОСАЧ» на «ЛАРИСА КОСАЧ»;

провести ремонтно-реставраційні роботи;

впорядкувати територію довкола могили;

встановити туристичну та навігаційну інформацію про поховання.

Торік у серпні стало відомо, що музей Лесі Українки в Ялті припинив своє існування після його реконструкції росіянами. Тепер установа повністю підлаштована під потреби окупантів, а експозиції, присвяченої українській поетесі, більше не існує.