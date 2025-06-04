Торік дохід українських видавництв зріс на 31%, найбільше коштів отримало КСД

Випуск книжок у 2024-му зріс, але все ще не досягнув довоєнних показників 2021 року. Уперше з 2020-го зросли середні тиражі книг – із 2212 до 2346 примірників, йдеться у річному звіті Українського інституту книги.
За результатами 2024-го дохід українських видавців збільшився на 31% проти 2023, а сукупний річний тираж виріс на 21%. Із десяти видавництв, що мають загальні тиражі у понад мільйон примірників, семеро – видають навчальну літературу.
При цьому зависокою є частка підручників з непрозорим відбором.
Топ10 видавництв за тиражами:
- Стем освіта (тираж 4 932 300, середній тираж – 17 742)
- Генеза (4 710 673)
- Ранок (2 033 755)
- Віват (1 979 000)
- Оріон (1 544 891)
- Антон (1 644 690)
- Кристал Бук (1 491 700)
- ВСЛ (1 292 800)
- Лінгвіст (1 205 017)
- Інтелект України (1 029 650).
У другій "двадцятці" за кількістю тиражів шестеро видавництв займаються навчальною літературою.
Згідно зі звітом доходи в галузі зросли за рахунок здорожчання книг. Видавництвом з найбільшим прозвітованим доходом стало КСД – на нього припало 13,87 % із загального числа в 8 млрд. Далі йдуть Ранок і видавці навчальної літератури Генеза та Стем освіта, потім – Фоліо, Віват, ВСЛ, Оріон.
За п'ять років (2020-2024) доходу також отримало КСД – 2704.4 млн гривень.
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"22 найбільші за виручкою видавництва (>100 млн ₴) згенерували торік 71% загальної виручки. Це відповідає тренду останніх років. Впродовж 2020-24 років на першу двадцятку щороку припадає 65-69% загального доходу при тому, що вони становлять ~5-7% загальної кількості видавців", – йдеться у звіті.