Торік дохід українських видавництв зріс на 31%, найбільше коштів отримало КСД

Зросли не лише доходи, а й тиражі українських видавництв. Хоча досягнути довоєнного рівня все ще не вдалося.

Випуск книжок у 2024-му зріс, але все ще не досягнув довоєнних показників 2021 року. Уперше з 2020-го зросли середні тиражі книг – із 2212 до 2346 примірників, йдеться у річному звіті Українського інституту книги.

За результатами 2024-го дохід українських видавців збільшився на 31% проти 2023, а сукупний річний тираж виріс на 21%. Із десяти видавництв, що мають загальні тиражі у понад мільйон примірників, семеро – видають навчальну літературу.

При цьому зависокою є частка підручників з непрозорим відбором.

Топ10 видавництв за тиражами:

Стем освіта (тираж 4 932 300, середній тираж – 17 742)

Генеза (4 710 673)

Ранок (2 033 755)

Віват (1 979 000)

Оріон (1 544 891)

Антон (1 644 690)

Кристал Бук (1 491 700)

ВСЛ (1 292 800)

Лінгвіст (1 205 017)

Інтелект України (1 029 650).

У другій "двадцятці" за кількістю тиражів шестеро видавництв займаються навчальною літературою.

Згідно зі звітом доходи в галузі зросли за рахунок здорожчання книг. Видавництвом з найбільшим прозвітованим доходом стало КСД – на нього припало 13,87 % із загального числа в 8 млрд. Далі йдуть Ранок і видавці навчальної літератури Генеза та Стем освіта, потім – Фоліо, Віват, ВСЛ, Оріон.

За п'ять років (2020-2024) доходу також отримало КСД – 2704.4 млн гривень.

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Фото: Звіт Українського інституту книги Прибуток видавництв за 5 років

"22 найбільші за виручкою видавництва (>100 млн ₴) згенерували торік 71% загальної виручки. Це відповідає тренду останніх років. Впродовж 2020-24 років на першу двадцятку щороку припадає 65-69% загального доходу при тому, що вони становлять ~5-7% загальної кількості видавців", – йдеться у звіті.