Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
ГоловнаКультура

Торік дохід українських видавництв зріс на 31%, найбільше коштів отримало КСД

Зросли не лише доходи, а й тиражі українських видавництв. Хоча досягнути довоєнного рівня все ще не вдалося. 

Торік дохід українських видавництв зріс на 31%, найбільше коштів отримало КСД
Фото: facebook/Книгарня 'Є'

Випуск книжок у 2024-му зріс, але все ще не досягнув довоєнних показників 2021 року. Уперше з 2020-го зросли середні тиражі книг – із 2212 до 2346 примірників, йдеться у річному звіті Українського інституту книги. 

За результатами 2024-го дохід українських видавців збільшився на 31% проти 2023, а сукупний річний тираж виріс на 21%. Із десяти видавництв, що мають загальні тиражі у понад мільйон примірників, семеро – видають навчальну літературу. 

При цьому зависокою є частка підручників з непрозорим відбором. 

Топ10 видавництв за тиражами:

  • Стем освіта (тираж 4 932 300, середній тираж – 17 742)
  • Генеза (4 710 673)
  • Ранок (2 033 755)
  • Віват (1 979 000)
  • Оріон (1 544 891)
  • Антон (1 644 690)
  • Кристал Бук (1 491 700) 
  • ВСЛ (1 292 800)
  • Лінгвіст (1 205 017)
  • Інтелект України (1 029 650). 

У другій "двадцятці" за кількістю тиражів шестеро видавництв займаються навчальною літературою. 

Згідно зі звітом доходи в галузі зросли за рахунок здорожчання книг. Видавництвом з найбільшим прозвітованим доходом стало КСД – на нього припало 13,87 % із загального числа в 8 млрд. Далі йдуть Ранок і видавці навчальної літератури Генеза та Стем освіта, потім – Фоліо, Віват, ВСЛ, Оріон

За п'ять років (2020-2024) доходу також отримало КСД – 2704.4 млн гривень. 

З

Прибуток видавництв за 5 років
Фото: Звіт Українського інституту книги
Прибуток видавництв за 5 років

"22 найбільші за виручкою видавництва (>100 млн ₴) згенерували торік 71% загальної виручки. Це відповідає тренду останніх років. Впродовж 2020-24 років на першу двадцятку щороку припадає 65-69% загального доходу при тому, що вони становлять ~5-7% загальної кількості видавців", – йдеться у звіті. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies