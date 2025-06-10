Буданов: росіяни збільшили точність північнокорейської балістичної ракети КН-23 “у багато разів”

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що Росія надає Північній Кореї передові військові технології, у тому числі із виробництва “шахедів”.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню The War Zone.

“Існують домовленості про початок створення потужностей з виробництва безпілотних літальних апаратів типу «Гарпія» та «Герань» [російська версія іранських безпілотників “Шахед-136”] на території Північної Кореї. Це, безумовно, призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною та Південною Кореєю”, – каже Буданов.

Натомість Росія отримує від Північної Кореї війська та зброю, зокрема балістичні ракети КН-23. З початком передачі Росії, ці ракети летіли з відхиленням у кілька кілометрів, але зараз вони точно влучають у ціль. Це результат спільної роботи російських та північнокорейських спеціалістів, зазначив Буданов.

За його даними, у межах обміну технологіями йде модернізація авіаційних засобів ураження – далекобійних ракет класу «повітря-повітря». Крім того, йдеться про спеціальні технології на підводних човнах, зокрема це стосується балістичних ракет, які є носіями ядерного корисного навантаження.

“У них [північнокорейців] були величезні проблеми з носіями цих ракет [КН-23] та стрільбою з їхнього морського компонента. І росіяни їм у цьому допомагають. І чудовою демонстрацією цього для всіх є, як я вже згадував раніше, ця знаменита балістична ракета КН-23. Ракети КН-23, які були поставлені на самому початку, тепер це абсолютно інша ракета за своїми технічними характеристиками. Точність збільшена в багато разів”, – зазначив Буданов.

Водночас, як зазначив Буданов, спектр озброєння, що постачається Північною Кореєю Росії, досить широкий, починаючи зі 122-мм гаубиць Д-74 та 107-мм піхотних реактивних систем залпового вогню, до 240-мм РСЗВ та 170-мм самохідних артилерійських гармат M1989. “На жаль, ця гармата досить добре себе демонструє в бою. Вона стріляє з досить великої відстані та має досить хороші показники точності”, – каже розвідник.

Також Російській Федерації було надано 120 північнокорейських гармат “Коксан”. Буданов вважає, що ці постачання продовжаться, бо ці гармати досить добре себе демонструють. “Це прикро для нас, бо це артилерія для стрільби на великі відстані”, – зазначив Буданов.

За інформацією ГУР, у Курській області зараз перебуває близько 11 000 північнокорейських військових.

Втім під час нещодавнього візиту Сергія Шойгу до КНДР, серед іншого, сторони домовилися про початок роботи так званих трудових мігрантів на території Росії, щоб частково замінити трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони вважають нестабільними для своєї держави та вразливими до вербування українськими та західними спецслужбами. Але є велика ймовірність, що люди серед цих трудових мігрантів почнуть підписувати контракти з Міністерством оборони Росії. І це будуть не воїни з Північної Кореї. Це будуть російські воїни, але північнокорейської національності.