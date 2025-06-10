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Авіація ГУР допомагала гасити масштабну пожежу в Києві після російської атаки

Завдяки злагодженим діям вогнеборців та авіаційній підтримці вдалося врятувати три промислових підприємства.

Авіація ГУР допомагала гасити масштабну пожежу в Києві після російської атаки
гелікоптер ГУР
Фото: Скриншот відео

Авіація Головного управління розвідки Міністерства оборони долучилася до ліквідації наслідків нічної атаки російських "шахедів" на Київ і допомагає загасити масштабну пожежу в Оболонському районі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці ГУР МО. 

До операції долучили два багатоцільові вертольоти Ка-32. У складних умовах задимлення та високої температури екіпажі вже здійснили 40 скидів води об’ємом до 120 тонн.

"Після варварських прильотів по Києву ми зафіксували великі пожежі на обʼєктах цивільної інфраструктури. Я доповів генерал-лейтенанту Буданову про нашу готовність надати допомогу цивільному населенню. Отримав команду — негайно на виліт. Він мені сказав: “Ми повинні захистити Київ та киян”", - розповів командир авіаційного підрозділу ГУР із позивним "Маестро".

Він зазначив, що разом із ДСНС вдалося ліквідувати масштабну пожежу за 3 години. Завдяки злагодженим діям вогнеборців та авіаційній підтримці вдалося врятувати три промислових підприємства.
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