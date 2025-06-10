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На Чернігівщині посадовця ТЦК підозрюють у сприянні в переведенні до тилової частини за 2 тисячі доларів

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

На Чернігівщині посадовця ТЦК підозрюють у сприянні в переведенні до тилової частини за 2 тисячі доларів
Фото: прокуратура

Повідомлено про підозру старшому офіцеру одного з РТЦК та СП у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368  КК України (пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди). 

Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону. 

За даними слідства, лейтенант, виконуючи відведену йому роль пособника, підшукав військовослужбовця, який мав намір за неправомірну вигоду уникнути направлення до бойової військової частини ЗСУ та пообіцяв останньому сприяння у видачі службовими особами іншого ТЦК та СП так званого «відношення» — документа про готовність прийняти військовослужбовця на військову службу до вказаного ТЦК, за що попросив 2000 доларів США.

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Після одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США  військовослужбовця затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди вилучено. 

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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