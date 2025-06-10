Колишнього топпосадовця Нацполіції підозрюють у незаконному збагаченні на 33 млн грн

Йдеться про 21 квартиру, 2 паркомісця та 2 автомобілі, оформлені на родичів.

Колишньому заступнику начальника Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській та Кіровоградській областях повідомлено про підозру у незаконному збагаченні, організації підроблення офіційних документів та їх використанні, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, експосадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у 2019-2023 роках набув необґрунтовані активи більше ніж на 33 млн грн. Йдеться про 21 квартиру, 2 паркомісця та 2 автомобіля, один з яких преміум-класу.

Всі ці активи він оформлював на близьких осіб – мати, тещу та інших родичів.

Враховуючи, що ці особи не мали офіційних прибутків для придбання такого майна, щоб створити видимість легальності їх походження, використовувались підроблені документи щодо нібито отримання позик від третіх осіб.

В рамках розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру ще п'ятьом особам, які сприяли експосадовцю у вчиненні зазначених злочинів.