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Сибіга і голова МЗС Литви відвідали Херсон: побували в підземній школі та підземному пологовому відділенні

Кястутіс Будріс став першим міністром закордонних справ, який відвідав місто з моменту його деокупації восени 2022 року. 

Сибіга і голова МЗС Литви відвідали Херсон: побували в підземній школі та підземному пологовому відділенні
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Міністри закордонних справ України і Литви Андрій Сибіга та Кястутіс Будріс відвідали Херсон і Херсонську область.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х. 

"Кястутіс став першим міністром закордонних справ, який відвідав місто з моменту його деокупації восени 2022 року. Це потужний знак солідарності з нашим народом на тлі постійного російського терору проти Херсона", - наголосив український міністр.

Він разом із литовським колегою відвідав об'єкт критичної інфраструктури, підземну школу та підземне пологове відділення.

Фото: x.com/andrii_sybiha

Дипломати також зустрілися з місцевою владою та мешканцями міста, обговорили пріоритетні потреби та зосередилися на конкретних кроках щодо збільшення міжнародної допомоги Херсону.

Сибіга подякував литовським колегам за непохитну підтримку України і наголосив, що обидві країни рішуче налаштовані протистояти російській агресії та забезпечити відповідальність за російські злочини.

Фото: x.com/andrii_sybiha

Кястутіс Будріс 9 червня прибув із візитом до Києва. Він розповів, що добирався до української столиці через "шквал ракет та дронів". 

Будріс провів зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Зокрема, вони обговорили перспективи спільних закупівель, локалізації виробництва та використання інструменту SAFE для масштабних промислових проєктів.
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