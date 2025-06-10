Володимир Зеленський відзначив підготовку 18-го пакета санкцій ЄС для Росії і наголосив на посилення санкційного тиску на російську нафту.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 10 червня.

«Важливий крок Єврокомісії – анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрям для тиску. Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри», - сказав глава держави.

Президент наголосив, що треба «максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати».

«Кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – 30 доларів, не вище. Такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію – вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну. Досить компромісів із Росією. Кожен такий компроміс – це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту», - запропонував Зеленський.