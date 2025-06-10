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Зеленський закликав партнерів «реально знизити ціну на російську нафту»

Президент пропонує 30 доларів за барель.

Зеленський закликав партнерів «реально знизити ціну на російську нафту»
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський відзначив підготовку 18-го пакета санкцій ЄС для Росії і наголосив на посилення санкційного тиску на російську нафту.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 10 червня.

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«Важливий крок Єврокомісії – анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрям для тиску. Але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри», - сказав глава держави.

Президент наголосив, що треба «максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижчою, ніж вони можуть витримати». 

«Кожен із партнерів знає, який прайс-кеп потрібен – 30 доларів, не вище. Такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію – вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну. Досить компромісів із Росією. Кожен такий компроміс – це відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту», - запропонував Зеленський.

  • 20 травня Європейський Союз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії. 
  • Bloomberg писав про те, що ЄС розпочав розгляд 18-го пакета санкцій проти Росії, у якому розглядається відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT, заборона газопроводів "Північний потік" та зниження цінової стелі на нафту.
  • 10 червня стало відомо, що у новому – 18-му - санкційному пакеті ЄС пропонується зниження граничної ціни на нафту (з 60 до 45 доларів США за барель) задля зменшення енергетичних доходів Росії.
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