Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів

Їх звинувачують у підбурюванні до насильства щодо палестинського цивільного населення.

Великобританія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія оголосили про зжапровадження санкцій проти двох ізраїльських міністрів, повідомляє Sky News.

Обмежувальні заходи торкнулися мініста національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Ґвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича.

Санкції запровадили через «неодноразовы підбурювання до насильства щодо палестинського цивільного населення».

Країни використовували Глобальні правила санкцій за порушення прав людини 2020 для позначення міністрів як «причетних осіб».

Міністрам заморозили всі активи та заборонили їм в'їзд до згаданих держав.

Міністр закордонних справ Девід Ламмі у спільній заяві з іншими країнами, які застосували санкції, заявив, що Бен-Ґвір і Смотрич «підбурювали до екстремістського насильства та серйозних порушень прав людини в Палестині», додавши, що «ці дії неприйнятні».

Бецалель Смотріч є лідером ультраправої Релігійної сіоністської партії. Ітамар Бен-Ґвір є лідером праворадикальної партії «Оцма єгудіт» («Єврейська сила»).