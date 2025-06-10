Зеленський підписав указ про санкції проти "Артека" та інших російських організацій

Крім того, були введені санкції проти 46 фізичних осіб.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони щодо низки фізичних та юридичних осіб Росії.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента 10 червня.

Указ передбачає набуття чинності санкцій з чотирма додатками, один із яких містить перелік юридичних осіб.

До нього увійшли:

зареєстрований у Росії дитячий табір "Артек" в окупованому Криму

регіональне відділення Загальноросійської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії міста Севастополя" (ДТСААФ) у Севастополі

автономна некомерційна організація додаткової професійної освіти "Морський інноваційний центр регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії міста Севастополя"

загальноросійський громадсько-державний рух дітей і молоді "Рух перших" у Москві

регіональне відділення "Руху перших", зареєстроване в окупованому Генічеську Херсонської області

організація "Центр гуманітарних та культурних ініціатив «Рассвет»", Москва

заклад вищої освіти "Мелітопольський державний університет" в окупованому Мелітополі

організація "Російське товариство «Знание»", Москва

всеросійська громадська організація морських піхотинців "Тайфун", Москва.

Крім того, були введені санкції проти 46 фізичних осіб, серед яких - начальник управління президента РФ з громадських проєктів Сергій Новіков та депутат Палати представників Білорусі Дмитро Шевцов.

Рішення передбачає як економічні, так і інші обмежувальні заходи щодо цих структур, в тому числі блокування активів, обмеження торгових операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО України.

У травні Зеленський запровадив санкції проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up.