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Зеленський підписав указ про санкції проти "Артека" та інших російських організацій

Крім того, були введені санкції проти 46 фізичних осіб. 

Зеленський підписав указ про санкції проти "Артека" та інших російських організацій
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки і оборони щодо низки фізичних та юридичних осіб Росії. 

Відповідний указ опубліковано на сайті президента 10 червня.

Указ передбачає набуття чинності санкцій з чотирма додатками, один із яких містить перелік юридичних осіб. 

До нього увійшли:

  • зареєстрований у Росії дитячий табір "Артек" в окупованому Криму
  • регіональне відділення Загальноросійської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії міста Севастополя" (ДТСААФ) у Севастополі
  • автономна некомерційна організація додаткової професійної освіти "Морський інноваційний центр регіонального відділення Загальноросійської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту Росії міста Севастополя"
  • загальноросійський громадсько-державний рух дітей і молоді "Рух перших" у Москві
  • регіональне відділення "Руху перших", зареєстроване в окупованому Генічеську Херсонської області
  • організація "Центр гуманітарних та культурних ініціатив «Рассвет»", Москва
  • заклад вищої освіти "Мелітопольський державний університет" в окупованому Мелітополі
  • організація "Російське товариство «Знание»", Москва
  • всеросійська громадська організація морських піхотинців "Тайфун", Москва. 

Крім того, були введені санкції проти 46 фізичних осіб, серед яких - начальник управління президента РФ з громадських проєктів Сергій Новіков та депутат Палати представників Білорусі Дмитро Шевцов.

Рішення передбачає як економічні, так і інші обмежувальні заходи щодо цих структур, в тому числі блокування активів, обмеження торгових операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО України.

У травні  Зеленський запровадив санкції проти компаній, пов’язаних із казино Pin-Up. 
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