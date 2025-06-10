ЗМІ: 18-й пакет санкцій ЄС буде спрямований на енергетичні доходи РФ та її військову промисловість

Також обмеження застосують до 9 людей та 33 юридичних осіб.

Вісімнадцятий пакет санкцій ЄС проти РФ спрямований на енергетичні доходи Росії та її військову промисловість.

Як пише "Радіо свобода", про це йдеться у документі, з яким ознайомилося видання.

Зазначається, що у санкційному пакеті ЄС пропонується зниження граничної ціни на нафту (з 60 до 45 доларів США за барель) задля зменшення енергетичних доходів Росії.

Також пропонують обмеження проти дев’яти людей та 33 юридичних осіб. Серед іншого, до санкційного списку у ЄС пропонують внести кілька компаній, які керують або забезпечують роботу суден "тіньового флоту", як російських, так і з третіх країн (ОАЕ, Маврикій, Гонконг).

Також вперше планують внести до списку капітана судна "тіньового флоту", що перебуває під санкціями ЄС.

Крім цього, ЄС пропонує внести до санкційного списку дві міжнародні мережі нафтоторговельних компаній, що базуються в ОАЕ і надають значну підтримку російському нафтовому сектору, а також дві китайські компанії, які безпосередньо сприяють російським військовим діям в Україні, в тому числі шляхом передачі товарів, що використовуються на полі бою.