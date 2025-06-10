ЗМІ: 18-й пакет санкцій ЄС буде спрямований на енергетичні доходи РФ та її військову промисловість

Вісімнадцятий пакет санкцій ЄС проти РФ спрямований на енергетичні доходи Росії та її військову промисловість.
Як пише "Радіо свобода", про це йдеться у документі, з яким ознайомилося видання.
Зазначається, що у санкційному пакеті ЄС пропонується зниження граничної ціни на нафту (з 60 до 45 доларів США за барель) задля зменшення енергетичних доходів Росії.
Також пропонують обмеження проти дев’яти людей та 33 юридичних осіб. Серед іншого, до санкційного списку у ЄС пропонують внести кілька компаній, які керують або забезпечують роботу суден "тіньового флоту", як російських, так і з третіх країн (ОАЕ, Маврикій, Гонконг).
Також вперше планують внести до списку капітана судна "тіньового флоту", що перебуває під санкціями ЄС.
Крім цього, ЄС пропонує внести до санкційного списку дві міжнародні мережі нафтоторговельних компаній, що базуються в ОАЕ і надають значну підтримку російському нафтовому сектору, а також дві китайські компанії, які безпосередньо сприяють російським військовим діям в Україні, в тому числі шляхом передачі товарів, що використовуються на полі бою.
- 20 травня Європейський союз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.
- Bloomberg писав про те, що ЄС розпочав розгляд 18-го пакета санкцій проти Росії, у якому розглядається відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT, заборона газопроводів "Північний потік" та зниження цінової стелі на нафту.
- Україна закликає Євросоюз удвічі знизити граничну ціну на російську нафту - до $30
- За даними розвідки, РФ через запроваджені санкції ризикує втратити останні залишки “фінансової подушки” вже в 2026 році